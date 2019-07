Knackiger Streifzug mit dem Ex-Polizisten

Streifzug Trotzdem wirkt der Streifzug durch das Schaffen - gut die Hälfte des Abends besteht aus Nummern aus den Police-Jahre - nicht lieblos, oder gehudelt. Vielmehr ergibt sich in diesem knackigen Set-Up ein schönes Gesamtbild einer Karriere. Viele der Hits - von „If I Ever Lose My Faith in You“, „Every Little Thing She Does Is Magic“ und „So Lonely“ über „Fields of Gold“ und „Roxanne“ bis hin zu „Demolition Man“ und „Walking on the Moon“ - hat Sting für „My Songs“ aufgefrischt, teilweise sogar ein wenig gegen den Strich gebürstet, ohne sie dabei aber unerkennbar (und für die Fans unmitsingbar) zu machen.