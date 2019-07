Hans Pum: „Ich muss immer zu allem stehen können“

Auch Tränen flossen

Und das war bei der von Präsident Peter Schröcksnadel forcierten Strukturreform eben nicht in allen Punkten der Fall. „Wir waren in all den Jahren bei Gott nicht immer einer Meinung“, erzählt Pum, „aber wir haben uns danach immer sofort die Hand gegeben. Das war auch jetzt so. Ich habe gesagt, dass ich gehe, und danach waren wir gemütlich essen.“