Frau rutscht auf Stein aus und stürzt in Bachbett

Die 56-jährige Österreicherin, die in Begleitung ihrer Familie eine Wanderung entlang des Lanbaches in Schwaz unternahm, hielt sich kurz nach 17.30 Uhr auf einer Plattform im unteren Bereich des Baches auf. Plötzlich stieg sie auf einen nassen Stein und stürzte rücklings in das Bachbett. Da die Frau nicht mehr aufstehen konnte, wurde von ihrer Tochter die Rettungskette in Gang gesetzt. Nach Bergung und Erstversorgung wurde die Verletzte in das Krankenhaus nach Schwaz gebracht.