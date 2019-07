Gabriele Kolar neue steirische Landtagspräsidentin

Bei jedem Termin einen Baum pflanzen

„Ich will bei meinen vielen Terminen in der Steiermark immer einen Baum pflanzen, um ein Zeichen für Klimaschutz und saubere Luft zu setzen. Das war bisher mein Hauptthema und wird auch in meiner Funktion als Landtagspräsidentin mein Schwerpunkt sein“, so Kolar. Auf andere Geschenke oder Blumen möchte sie dafür bei ihren Terminen verzichten.