Alpinist (61) stürzte über felsiges Gelände ab

Der 61-Jährige war mit zwei weiteren deutschen Alpinisten um 10 Uhr am Admonter Kaibling in die Kletterroute „Herbst-Scholz“ eingestiegen. Im letzten Drittel der Route, auf etwa 2050 Meter Seehöhe, stürzte er plötzlich etwa 25 bis 30 Meter in die Tiefe.