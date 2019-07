So trotzen Sturm und Hartberg der Mega-Hitze

Ein Lob vom „Neuen“

Heiße erste Tage in Hartberg erlebte auch Alex Kontra. Der neue Athletiktrainer, der mit Coach Markus Schopp schon bei Sturm zusammen arbeitete, stellt seinen „Opfern“ ein gutes Zeugnis in der Gluthitze aus. „Da sind alle top in Form, hier ist in letzter Zeit gute Arbeit geleistet worden“, so Kontra, der zuletzt im Camp in Schielleiten den Spielern das Kältebecken wärmstens ans Herz legte. „Es geht darum, schnell runter zu kühlen. Dazu gibt’s Kältepunkte am Nacken oder Handgelenk, die man kühlen kann.“