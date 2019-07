„Ikigai“ soll sofort glücklich machen

Haben Sie sich in letzter Zeit schon mal die Frage gestellt, ob Sie glücklich sind? Oder - was „Glück“ überhaupt bedeutet? Vielen Menschen fällt es schwer, „Glück“ zu definieren. Mithilfe der japanischen Lebensformel „Ikigai“ sollen immer mehr Menschen lernen, was es heißt, einfach nur „glücklich“ zu sein. Und man soll durch die Methode nicht nur glücklicher werden, sondern auch länger leben.