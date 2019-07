Kochtopf brannte - ein Nachbar griff rettend ein

Vollkommen richtig reagiert hat Sonntagfrüh ein Südsteirer in Eibiswald: In der Nachbarwohnung hatte Kochgut am E-Herd zu brennen begonnen. Der Mann drang in die Wohnung ein, dreht den Herd ab, nahm den Topf von der Platte und öffnete das Küchenfenster. Zudem versuchte er den Bewohner, der den Vorfall verschlafen hatte, ins Freie zu bringen.