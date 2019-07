Beim Fußballspiel Messer gezogen

Mit seinem Misserfolg kam ein Villacher bei einem Fußballspiel am Samstagnachmittag in Feldkirchen wohl nicht wirklich zurecht. Der betrunkene Mann zog in einer Diskussion mit einem Gegenspieler, einem Feldkirchner (30) ein Messer. Er wurde festgenommen und musste erst einmal zum Ausnüchtern bleiben. Erst am Sonntag konnte er vernommen werden. Nun folgt die Anzeige.