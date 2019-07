Diese Mega-Explosion hat eine tierische Ursache

Ein Vogelschwarm hat den Piloten eines Kampfjets in Indien in Bedrängis gebracht: Kurz nach dem Start gerieten die Tiere der Maschine in die Quere, ein Triebwerk fiel daraufhin aus. Der Pilot traf binnen weniger Sekunden eine Entscheidung, die nicht nur ihm, sondern vielleicht auch zahlreichen weiteren Menschen das Leben rettete: Er warf seine zwei Zusatztanks und Trainingsbomben über unbewohntem Gelände ab, damit sie keinen Schaden anrichten konnten.