Putin an Elton John: „Lasst die Kinder in Ruhe!“

Der britische Popstar Elton John hat heftige Kritik an der Tatsache geübt, dass in russischen Kinos der aktuelle Kinofilm „Rocketman“, der das Leben des 72-Jährigen Sängers und Songschreibers nachzeichnet, ohne schwule Liebesszenen aufgeführt wird. Der Musiker warf Präsident Wladimir Putin mit Blick auf dessen jüngstes Interview in der „Financial Times“ am Rande des G20-Gipfels in Osaka Doppelzüngigkeit vor. Dort hatte Putin gesagt, dass Russland zu Unrecht als homophob bezeichnet werde. Schließlich habe Russland gegenüber Lesben, Schwulen sowie Bi- und Transsexuellen eine „wirklich absolut ruhige und unvoreingenommene“ Haltung, betonte Putin.