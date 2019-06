MotoGP-Rookie Quartararo holt Pole in Assen

MotoGP-Rookie Fabio Quartararo hat seine Pole-Serie in der Motorrad-Königsklasse prolongiert. Der französische Yamaha-Fahrer gewann am Samstag mit einer Rundenrekordzeit von 1:32,017 Minuten das Qualifying für den Grand Prix der Niederlande in Assen. WM-Leader und Titelverteidiger Marc Marquez (Honda/+0,714 Sekunden) aus Spanien musste sich mit Rang vier begnügen.