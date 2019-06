Baugründe im Wert von Milliarden liegen brach

Ungenutzte Baulandreserven gibt es in Tirol schon seit Jahrzehnten. Wie viele es wirklich sind, hat die Liste Fritz in einer eigenen Studie erhoben. Ergebnis: Die Bezirkshauptstädte haben große Grundstücksreserven und auch im Umkreis von Innsbruck sieht es nicht anders aus. In Summe sind es 36 Millionen Quadratmeter!