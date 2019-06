Innsbrucker Disco nach Bombendrohung evakuiert

Großalarm in der Nacht auf Samstag in Innsbruck: Eine anonyme Anruferin drohte, eine Bombe in einer Disco hochgehen zu lassen. 400 Gäste mussten evakuiert werden, das Gebiet wurde großräumig abgeriegelt. Spezialkräfte der Polizei suchten schließlich mit Spürhunden das ganze Gebäude ab. Gefunden wurde nichts - gegen 1.20 Uhr konnte Entwarnung gegeben werden.