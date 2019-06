Eltern: „Klinik-Pfusch können wir nicht verzeihen“

Zwei Ärzte suspendiert

„Der Eingriff und unsere Bedenken wurden von Anfang an nicht ernst genommen“, sprechen Mama und Papa von Selbstüberschätzung und Eigeninteresse. „Die Klinik hätte von Anfang an moralisch richtig handeln sollen.“ Stattdessen wurde bestritten und abgewartet - bis Donnerstag. Da kam das neue Gutachten. Zwei Ärzte wurden suspendiert: „Weitere arbeitsrechtliche Schritte werden geklärt und reichen bis hin zur Entlassung“, so Sprecherin Mick Weinberger.