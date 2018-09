Gutachten im Fall David: „Hirntod wegen Operation“

An „großräumigen Hirngewebsnekrosen“ verstarb das Kleinkind, schreibt der von der Staatsanwaltschaft beauftragte Sachverständige Univ. Prof. Dr. Dr. h. c. Herbert Budka. Er prüfte Davids entnommenes Gehirn und stellte fest: Der Hirntod war die Folge einer „generellen Minderversorgung des Hirngewebes mit Sauerstoff bzw. Blut“. Entstanden „kurz nach der Operation bzw. im Rahmen der Aspiration“. David hatte weder eine Vorerkrankung noch andere „anlagebedingten Veränderungen im Gehirn“. Sein Tod hängt direkt mit der OP zusammen. So wie es die Eltern Edda P. und Thomas G. immer schon wussten. Aufgrund dieser Erkenntnis ermittelt die Staatsanwaltschaft nun offiziell wegen grob fahrlässiger Tötung gegen die zwei behandelnden Ärzte: einen Kinderchirurgen und einen Anästhesisten.