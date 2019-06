Neue Salzwasser-Destination - auch für den Winter

Gestartet wurde die Verbindung am 3. Juni, eingesetzt werden Boeing 737-800, wobei Sun d‘Or zum Teil auch auf Maschinen des Mutterunternehmens zurückgreift. „Ursprünglich haben wir an eine reine Sommerverbindung gedacht, nun werden wir aber auch im Winter fliegen“, sagte Ruthi Frankel Lifshitz, Sales Managerin der Airline, diese Woche vor Österreichischen Journalisten in Tel Aviv. Allerdings werde es voraussichtlich mit Ende des Sommerflugplanes Ende Oktober eine gut einmonatige Pause geben, ehe die Maschinen im Dezember die Flüge zwischen Tel Aviv und der Mozartstadt wieder aufnehmen, so Frankel Lifshitz.