Summer Splash feiert 20-jähriges Jubiläum

20 Jahre Party, Strand und Meer

Splashline Gründer & CEO Didi Tunkel: „Als wir begonnen haben, gab es noch so gut wie kein Internet, Social Media war noch nicht erfunden und die wenigsten hatten ein Mobiltelefon. Wir haben die Digitalisierung von A - Z mitgemacht, sogar federführend gestaltet und die Trend Marketing-Plattform ins Leben gerufen. Dadurch sind wir heute weit mehr als ein Anbieter von Matura-Reisen und Vorreiter im Jugend- und Kooperationsmarketing in Österreich. Mit unseren Event-Reisen ÖBB S’COOL, Spring Break Europe, Sound Everest, Brass Palmas und unserer neuesten Entwicklung LARS - der Lehrabschlussreise - sind wir breit und zukunftssicher aufgestellt. Ich bin gespannt, ob es in den nächsten 20 Jahren genauso viele Veränderungen geben wird, wie in den letzten. Eines, und davon bin ich überzeugt, wird erhalten bleiben: die Freude und die positiven Emotionen der jungen Menschen bei Maturareisen. Etwas, was mich nach den vielen Jahren immer noch fasziniert: wenn sich Tausende Maturanten auf unserer Mainstage vor Freude weinend in den Armen liegen und gemeinsam mit ihren Klassenkameraden die Woche ihres Lebens feiern“.