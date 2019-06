Frau am Arbeitsplatz aufgelauert: „Ich töte dich“

Was geschah in der dunklen Einfahrt?

Was genau in der dunklen Einfahrt passiert ist, konnte objektiv nicht geklärt werden. Das Messer fand sich jedenfalls in einer Mülltonne im Hof. Dort hatte es der Angeklagte nach seiner Selbstverletzung hingeworfen. „Ich wollte es nicht auf die Straße werfen“, lautete seine Erklärung. „Wenn man sich umbringen will, hat man andere Sorgen, als dass man die Straße verunreinigt“, bemerkte Wolf.