Lewis Hamilton raunzt über Langeweile der Formel 1

Formel fad! Der Grand Prix von Frankreich auf dem Circuit Paul Ricard in Le Castellet war aufgrund fehlender Spannungsmomente nicht gerade die beste Werbung für die Königsklasse des Motorsports. Und das ausgerechnet eine Woche vor dem österreichischen Heim-Spektakel auf dem Red Bull Ring. Klar, Hamilton hat in eindrucksvoller Manier die Führung vom Start an behauptet und sie in einem unglaublichen Rhythmus durch das ganze Rennen hindurch verteidigt, somit der Konkurrenz wieder einmal einen kräftigen „Hammerschlag“ verpasst...