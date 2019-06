„Blindflug“ endet beinahe in einer Katastrophe!

Unglaubliches Risiko

Das wollte am Sonntag der Deutsche Rudi Adams nicht riskieren. Er stieg nicht aus dem Auto, sondern fuhr weiter. Es gleicht einem Wunder, dass er es unverletzt überstand. Denn: Gesehen hatte er kaum etwas. Die Spiegel halfen ihm ein wenig und die Sicht auf die Seite, aber nach vorne sah er überhaupt nichts. Das heißt: Er fuhr blind, er wusste auswendig, wie die Strecke aussieht. Am Ende trat er sogar noch ein bisschen auf die Gaspedale, weil er die Strecke so gut zu kennen glaubte. Kein Wunder, der routinierte Pilot ist 56-Jahre alt. Eine Art Gallionsfigur unter den Fahrern.