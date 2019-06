Die Silberpfeile fliegen sogar dem Wind davon!

McLaren überrascht

Mercedes also wieder einmal in der Rolle des Gejagten (Wolff: „Diese Strecke liegt uns.“), Leclerc und Max Verstappen schlüpften in jene der ersten Jäger. „Ich will Lewis und Valtteri bis hin zur ersten Kurve attackieren“, hofft der Monegasse auf einen Blitzstart. Für die große Überraschung sorgten die McLaren-Piloten Lando Norris und Carlos Sainz mit den Rängen fünf und sechs. Sainz: „Uns ist ein riesiger Fortschritt gelungen.“