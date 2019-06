Neues Gesetz: Steirer bangen um Ganztagsschule

Der Ausbau der Ganztagsschule ging in der Steiermark in den vergangenen Jahren zügig voran. Seit 2015 wird ein Plus von 36 Prozent verzeichnet. Doch mit einem neuen Gesetz, das in Kürze im Parlament beschlossen werden soll, drohen wieder Schließungen, warnt SPÖ-Bildungslandesrätin Ursula Lackner.