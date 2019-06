Lobnig in Posen als Halbfinal-Schnellste im Finale

Magdalena Lobnig steht beim Ruder-Weltcup in Posen im Finale! Am Samstag setzte sich die Kärntnerin mit der schnellsten Halbfinalzeit im olympischen Einer mit 0,26 Sekunden Vorsprung auf die US-Amerikanerin Kara Kohler durch. Der Endlauf ist für Sonntag (14.12 Uhr) angesetzt. Für Lobnig ist es in Polen die erste Weltcup-Station, nachdem sie den Auftakt in Plowdiw im Mai ausgelassen hatte.