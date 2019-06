Thiem bestreitet vor Wimbledon Exhibition-Event

Der Weltranglisten-Vierte Dominic Thiem wird nächste Woche beim Exhibition-Turnier „Aspall Tennis Classic“ in Hurlingham aufschlagen und sich so intensiv auf den Rasen-Grand-Slam von Wimbledon vorbereiten. Der French-Open-Finalist bestreitet wie auch u.a. Paris-Triumphator Rafael Nadal kein offizielles ATP-Turnier vor dem Klassiker in London, beide jedoch die Exhibition.