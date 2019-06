ÖGK: Grüner Kreis ist seit 2015 geschützte Marke

Ein grüner Kreis, daneben der Schriftzug „Österreichische Gesundheitskasse“ - so soll laut Erstentwurf das neue Logo der mit Jahresanfang an den Start gehenden Österreichischen Gesundheitskasse aussehen. Der „Krone“-Bericht, dass sich die Kosten für den Auftrag auf satte 400.000 Euro belaufen, sorgte in den vergangenen Tagen für viel Kritik.