Dramatischer Rettungseinsatz vor türkischer Küste

Dramatische Szenen haben sich am Montag vor der türkischen Küste abgespielt: In der Nähe der Stadt Bodrum rettete die Küstenwache 31 Flüchtlinge aus dem Wasser, nachdem ein mit 40 Menschen besetztes Boot gekentert war (siehe Video oben). Für einige von ihnen endete der Unfall in der Ägäis aber tödlich - Taucher entdeckten im Wrack, das in 32 Metern Tiefe auf dem Grund des Meeres liegt, acht Leichen.