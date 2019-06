Zirler Berg: Totalsperre am kommenden Montag!

Die Seefelder Straße (B177) wird kommenden Montag am Zirler Berg in Tirol den ganzen Tag für den gesamten Verkehr gesperrt. Grund dafür sind Asphaltierungsarbeiten, teilte das Land am Freitag in einer Aussendung mit. Die Straße gilt als eine der wichtigsten Nord-Süd-Verbindungen von Deutschland in Richtung Italien.