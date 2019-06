Mindestsicherung in Wien 2018 erstmals rückläufig

Seit der Einführung der Mindestsicherung 2011 gibt es erstmals einen Rückgang für ein Gesamtjahr zu verzeichnen. Erfreulich ist die Entwicklung bei den 18- bis 25-jährigen, bei denen die Zahl der Bezieher um 18 Prozent sank. Bei anderen läuft es nicht so gut: „Alleinerzieher und Personen mit nicht-österreichischer Staatsbürgerschaft kommen am schwersten raus“, so Agnes Berlakovich, Leiterin der MA 40 (Soziales).