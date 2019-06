Geplantes Werk: Gegner legen „Asbest-Studie“ vor

Am Standort des ehemaligen Kohlekraftwerks Zeltweg plant die Firma Minex ein Verhüttungswerk, in dem Gestein aus den Steinbrüchen Preg und St. Stefan ob Leoben zu wertvollen Rohstoffen verarbeitet werden. Minex könnte mit dem Bau bereits beginnen, will aber noch die Behandlung eines Einspruchs beim Höchstgericht abwarten.