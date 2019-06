Mordserie auf Zypern: Auch letztes Opfer entdeckt?

Bei der Suche nach den Opfern eines Serienmörders auf der Mittelmeerinsel Zypern hat die Polizei eine weitere Leiche entdeckt. Taucher fanden sie am Mittwochnachmittag in einem Koffer, der in einem Baggersee versenkt worden war. Es handle sich allen Anzeichen nach um die Leiche eines sechsjährigen Mädchens, hieß es am Donnerstag.