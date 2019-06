Weiteres Opfer von Frauen-Killer gefunden

Kritik an der bisheriger Polizeiarbeit

Der Fall hält Zypern seit April in Atem. Der zypriotische Justizminister trat im Mai zurück, der Polizeichef wurde gefeuert. Kritik an den Behörden entfachte sich vor allem deshalb, weil es sich bei allen Vermissten um Ausländerinnen und Menschen am Rande der Gesellschaft gehandelt habe und die Polizei deshalb trotz Vermisstenanzeigen schon seit 2016 nicht aktiv geworden sei.