Tropische Riesenzecke überwinterte in Österreich

Offenbar wurde die Riesenzecke im Vorjahr mit den Zugvögeln nach Europa eingeschleppt. Im aktuellen Fall ist das ausgeschlossen: Zeitlich sei das unmöglich. In Europa kam dieser Parasit bislang nur in Spanien und Kroatien vor. Hat sie sich einmal in noch weit nördlicheren Gebieten etabliert, kann sie dort auch strengere Winter wie den vergangenen überdauern. „Sie überwintert in Ritzen und Spalten in der Natur“, verriet Duscher.