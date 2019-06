Steirischer Ehrenring für Barbara Frischmuth

Biografische Daten

Barbara Frischmuth wurde am 5. Juli 1941 in Altaussee geboren und wuchs bei ihrer Mutter auf, die in Altaussee bis Mitte der 1950er-Jahre einen Hotelbetrieb führte. Die Lektüre von „Tausendundeine Nacht“ weckte ihr Interesse am Orient, am Fremden, das sie letztlich am Dolmetsch-Institut in Graz Türkisch und Ungarisch und später Orientalistik in Wien studieren ließ. Die Auseinandersetzung mit anderen Kulturen spiegelt sich in ihren Übersetzerarbeiten und in ihrem eigenen umfangreichen Werk ebenso wieder wie in ihren internationalen Kontakten.