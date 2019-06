„Soll man aufhören, wenn‘s am schönsten ist?“

Am Samstagabend haben Paradiesvögel, Promis und Selbstdarsteller noch einmal am Wiener Life Ball eine große Bühne gehabt. Dass es die finale Show war, trübte die Stimmung natürlich ein wenig. Doch krone.tv-Moderatorin Sasa Schwarzjirg hat unter den Gästen nachgefragt, ob man wirklich aufhören sollte, wenn‘s am schönsten ist - und viele Besucher waren sich sicher, dass der legendäre Ball weitergehen wird.