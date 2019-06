Glamour und Extravaganz am letzten Life Ball

Aufgefallen ist auch Conchita Wurst mit ihrem Outfit am roten Teppich. In einem kurzen, schwarzen Korsett-Kleid, das ihr von Designer Thomas Hanisch an den Leib geschneidert wurde, sowie schwarzen Strapsen schritt die Sängerin an den wartenden Fotografen vorbei zur Bühne vor dem Rathaus. Andy Warhols Muse Dianne Brill kam als gute Fee in einem rosaroten Kleid mit XXL-Dekolleté, mit Zauberstab und Flügerl.