Forderung nach mehr Sicherheit für Fußgänger

Um dem Dasein der Gasse als Umfahrung entgegenzuwirken, initiierte Waltraud Sir eine Unterschriftenaktion. „Wir möchten damit an die Stadtgemeinde Lienz appellieren, in besagten Bereichen Maßnahmen zu setzen, die es allen Bürgern erlaubt, die Straße so gefahrlos wie möglich zu nutzen und zu queren“, so Sir.