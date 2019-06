Feuerwehrleute hatten alle Hände voll zu tun

Ein Passant hatte am Pinka-Ufer eine rötliche Flüssigkeit entdeckt und die Polizei alarmiert. Die Beamten wiederum forderten die Schadstoffgruppe der Feuerwehr an. Schon nach kurzer Zeit konnten die Florianis aber zum Glück Entwarnung geben. In der Nacht mussten die Retter dann auf die Südautobahn ausfahren, wo ein Motorradfahrer bei der Ausfahrt Lafnitztal zu Sturz gekommen war.