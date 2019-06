Tiefstwert bei Tiroler Langzeitarbeitslosen

Die Langzeitarbeitslosen gelten – wie der Name schon sagt – als die am schwersten Vermittelbaren, in den Arbeitsprozess wieder Rückzuführenden. Aktuell sind es 992 Personen, die länger als ein Jahr als arbeitslos beim AMS Tirol vorgemerkt sind. In 304 Fällen konnte eine Lösung gefunden werden, was einem Rückgang von 23,5% gleichkommt. Auch die Zahl der sechs Monate und länger Vorgemerkten sank um 430 Personen (16,1 %) auf jetzt 2245 zurück.