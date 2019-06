Mehr als 32 Kilo Marihuana an Jugendliche verkauft

32,6 Kilogramm Marihuana und weitere Drogen zu einem Schwarzmarktwert von 350.000 Euro: So viel Suchtgift soll eine 15-jährige Gruppe in den vergangenen zweieinhalb Jahren in Umlauf gebracht haben. Die Drogen wurden über das Darknet sowie über Dealer bezogen und dann gewinnbringend verkauft. Nun konnte die Polizei die Tatverdächtigen ausforschen.