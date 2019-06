Pensionist erschlagen: „Opfer war am falschen Ort“

Im Dezember des Vorjahres erschlug ein 31-jähriger Grazer ohne Vorwarnung einen Handwerker, der einfach zur falschen Zeit am falschen Ort war. Am Montag fand in Graz der Prozess statt. Der Angeklagte wurde (nicht rechtskräftig) wegen Mordes verurteilt und in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher eingewiesen.