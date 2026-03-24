Lawine ausgelöst
Drei Schweizer sterben in Kanada bei Heliski-Tour
Von krone.at
Drei Schweizer sind am Sonntag auf einer Heliskiing-Tour in Kanada von einer Lawine erfasst und getötet worden.
Die verstorbenen Skitourengänger sollen die Lawine am Mount Knauss in der Provinz British Columbia selbst ausgelöst haben. Gegenwärtig herrsche dort erhöhte Lawinengefahr.
Vierte Person im Spital
Eine vierte Person wurde schwer verletzt und per Helikopter ins Spital geflogen. Ob es sich dabei ebenfalls um einen Schweizer handelt, war zunächst unklar. Die Angehörigen der Verunfallten werden betreut.
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