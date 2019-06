Dort, wo die „richtigen“ Bergbauern leben

„Wir müssen am selben Strick ziehen“

Davor und danach geht er in den Stall. Jeden Tag. Und wenn er sagt, dass er mit niemanden tauschen will, dann glaubt man ihm das. Die Zufriedenheit in Person! Wie oft seine Frau runter ins Tal kommt? „Höchstens einmal pro Woche“, sagt die gebürtige Wipptalerin. Die drei Söhne und Josefs Mama wohnen ebenfalls noch im Haus. Alle helfen mit.