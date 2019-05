Jane Fonda: Nervenzusammenbruch wegen Serie

Der Grund: Das Schicksal der Serienheldin Grace Hanson habe ihr Innerstes tief aufgewühlt. „Ich hatte während der ersten Staffel einen Nervenzusammenbruch, als ich herausfand, dass mein Ehemann mich nach 40 Jahren verlassen wird. Das war ein Trigger - verlassen zu werden. Es ist fühlt sich nicht gut an, darüber zu reden. Es war ein großer Trigger und ich habe nicht realisiert, dass eine Figur in einer Comedy-Serie tatsächlich etwas so Bedeutendes auslösen könnte“, gestand die Schauspielerin, wie sehr sie ihre Rolle in eine seelische Schieflage gebracht habe.