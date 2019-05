Kann ER Ferrari wieder in die Erfolgsspur bringen?

Nach dem schwachen Saisonstart in der Formel 1 denkt Ferrari über eine Rückholaktion von Top-Ingenieur Simone Resta nach! „Als Team versuchen wir uns zweifellos immer zu verbessern, indem wir schauen, wo wir vielleicht einen Mangel an Stärken haben“, wurde Teamchef Mattia Binotto am Donnerstag auf der Formel-1-Homepage zitiert. „Wir prüfen, ihn zu einer bestimmten Phase zurückzuhaben.“