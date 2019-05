Neue Chefs für 91.000 Feuerwehrleute!

Abtritt kurz vorm 65. Geburtstag

Beim Chefsessel gab´s keine Diskussion: Mit nur zwei Gegenstimmen - 68 Abschnitts- und Bezirkskommandanten waren wahlberechtigt - wurde Robert Mayr aus Schwanenstadt gewählt. Er folgt Wolfgang Kronsteiner, der wenige Wochen vor seinem 65. Geburstag nach acht Jahren an der Spitze der 91.000 Feuerwehrleute in OÖ in den Reservestand wechselt.