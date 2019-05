Mitfavoritin Bertens muss bei French Open aufgeben

Mitfavoritin Kiki Bertens hat bei den French Open in der zweiten Runde aufgegeben. Die Niederländerin lag am Mittwoch gegen die Slowakin Viktoria Kuzmova mit 1:3 zurück, ehe sie die Ärztin rief und offenbar wegen Unwohlseins nicht weiterspielen konnte. Bertens war beim zweiten Grand Slam des Jahres an Nummer vier gesetzt und galt als eine aussichtsreiche Anwärterin auf den Turniersieg.