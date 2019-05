ÖVP nominierte Kurz als Spitzenkandidat

„Imageschaden für die ganze Republik“

Auch mit Blick auf das im Nationalrat am Montag erfolgte Misstrauensvotum gegen die gesamte Regierung wiederholten die ÖVP-Granden ihre Kritik an Rot und Blau: SPÖ-Parteichefin Pamela Rendi-Wagner habe eine Koalition mit der FPÖ ausgeschlossen - „und genau mit dieser FPÖ hat die SPÖ Bundeskanzler Sebastian Kurz gestürzt“, so ein empörter Schützenhöfer. „Das kann keiner den Wählern erklären.“ Man müsse sich offenbar auf eine Zusammenarbeit zwischen SPÖ und FPÖ einstellen. Auch Mikl-Leitner kritisierte dieses Vorgehen scharf: Dies sei historisch einzigartig und „ein Imageschaden für die ganze Republik“.