Kommt das Rauchverbot in Lokalen nun doch?

ÖVP-Chef Sebastian Kurz hat am Mittwoch in puncto Nichtraucherschutz aufhorchen lassen: Gegenüber dem Ö1-„Morgenjournal“ deutete Kurz eine mögliche Zustimmung seiner Partei zur Rücknahme der Aufhebung des Rauchverbots in der Gastronomie an. Zuvor hatten die NEOS und JETZT neue Initiativen im Parlament gesetzt, um dem ausgehebelten Rauchverbot in der Gastronomie doch noch zur Geltung zu verhelfen. Beide Fraktionen brachten im Nationalrat entsprechende Anträge ein. Von der ÖVP kam vorerst allerdings umgehend Ablehnung. Folgt nun eine Kurskorrektur durch den Ex-Kanzler?