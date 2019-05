Mordalarm: Tote Frau neben Parkplatz entdeckt!

Die Umstände der Auffindung der Leiche der 52-Jährigen in Greinsfurth in der Gemeinde Amstetten würden ein Tötungsdelikt indizieren, weshalb das Landeskriminalamt eingeschaltet worden sei, teilte der Sprecher mit. An Personen, die sich am Dienstagabend im Zeitraum von etwa 20 bis 23 Uhr im Bereich des Einkaufszentrums in Greinsfurth aufgehalten haben, erging der Aufruf, sich mit sachdienlichen Hinweisen an das Landeskriminalamt Niederösterreich (Tel.: 059133 3333) zu wenden.